Quando cambiano le frequenze dei canali TV per lo switch off al DVB-T2 nella mia regione?

Dopo aver spiegato come sintonizzare i canali MPEG-4 da Ottobre 2021, ovvero quando comincerà lo switch off al DVB-T2, andiamo ad analizzare il calendario del processo di re-farming, che partirà il prossimo 15 Novembre 2021 ed avverrà a scaglioni.

Di seguito il calendario ufficiale del refarming, come stabilito nel decreto che ha disposto il rinvio dello switch off al DVB-T2:

Dal 15 Novembre 2021 al 18 Dicembre 2021 : Area 1A – Sardegna

: Area 1A – Sardegna Dal 3 Gennaio 2022 al 15 Marzo 2022 : Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza Dal 1 Marzo 2022 al 15 Maggio 2022 : Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche Dal 1 Maggio 2022 al 30 Giugno 2022: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Durante questo lasso di tempo, come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà effettuata la riassegnazione della banda 700. Il MISE evidenzia che tale banda sarà messa a disposizione agli operatori di telefonia mobile per lo sviluppo della tecnologia 5G, e quindi con la conseguente redistribuzione delle frequenze tra le varie emittenti radiotelevisive che, al termine della procedura, trasmetteranno nello spazio frequenziale sub 700.

Ricordiamo che, nell'ambito dello switch off al DVB-T2 è possibile godere anche del bonus tv da 100 Euro.