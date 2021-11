Quando cambiano le frequenze del digitale terrestre nella mia regione e provincia?

Novembre 2021 segnerà il via all'ennesimo step dello switch off al DVB-T2, che ha preso il via ufficialmente lo scorso mese con il passaggio alla codifica MPEG-4 di alcuni canali tematici Rai e Mediaset. A partire dal 15 Novembre 2021 inizierà il così detto processo di refarming, che interesserà tutte le regioni italiane.

Si tratta di un processo fondamentale, che interesserà la banda 700 e prevede la riassegnazione dei diritti d'uso di tale banda agli operatori telefonici per il 5G.

A fare da apripista sarà la Sardegna, dal 15 Novembre 2021 al 18 Dicembre 2021, dopo di che si seguirà il seguente calendario:

3/1/2022 al 15/3/22: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia (tranne la provincia di Mantova), provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna (tranne la provincia di Piacenza);

1/3/22 al 15/5/22: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

1/5/22 al 30/6/22: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella documentazione aggiornata pubblicata sul proprio sito web ha anche spiegato che la riorganizzazione delle frequenze del Mux 1 della Rai (che comprende Rai 1, Rai 2, Rai 3, TGR e Rai News) avverrà il 4 Gennaio 2022 in tutta la Sardegna.

Durante questo processo agli utenti sarà richiesto di effettuare nuovamente la sintonizzazione dei canali per agganciare le nuove frequenze.

Per tutti i dettagli sulla roadmap che ci porterà al DVB-T2, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Mentre se siete alla ricerca di offerte sui decoder DVB-T2 per il Black Friday, abbiamo fatto il punto in un articolo ad hoc.