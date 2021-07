Da quando cambiano le frequenze tv? Ecco le ultime novità e i piani per lo 'Switch-off'

Anche questa settimana cerchiamo di fare luce sulle principali novità che hanno coinvolto il mondo del digitale terrestre, fra nuovi canali, cambi di frequenze e l'ormai sempre più vicino switch-off verso lo standard DVB-T2.

Tantissime le novità avvenute nel mese di giugno, a partire dal cambio di frequenze per i canali nel Mediaset Mux 1. Questo importante cambiamento ha coinvolto tantissimi comuni nelle province siciliane e calabresi, fra cui Palermo, Trapani, Ragusa e Reggio Calabria. Il cambio è stato graduale e ha coinvolto il calderone di canali in cui troviamo anche TV8, Cielo, Sky TG24, Sky Atlantic, Fox, Premium Crime e Premium Stories. Per recuperare i canali persi, sarà sufficiente risintonizzare il vostro decoder integrato o dedicato.

Il mese si è poi chiuso con numerose correzioni che hanno coinvolto i cittadini di alcune regioni del nord Italia, fra cui il Piemonte e i Mux Rete 7 e Sesta Rete. In Liguria abbiamo appreso delle modifiche sul Mux STV, che ha riportato alla vecchia numerazione STV Story e STV Sport, e dell'aggiunta di nuovi contenuti nei Mux Liguria TV e Telecupole. Cambiamenti anche nel Mux Studio 1, nelle regioni Valle D'Aosta, Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Alcuni capovolgimenti di fronte nel digitale terrestre anche all'inizio di Luglio, con il Mux Telemax che in Abruzzo ha attivato una nuova frequenza in vista delle interferenze riscontrate su quella principale. Continuano intanto i lavori di migrazione per il Mux Mediaset 1 in Calabria e Sicilia, essenziali per lo sgombero della banda a 700MHz, essenziale per il 5G ma che permetterà anche alle emittenti di passare verso nuovi standard di trasmissione.

Parliamo infine del cosiddetto switch-off verso il DVB-T2. Le prime sostanziali modifiche per l'utente finale saranno visibili a partire dal 1 settembre 2021, quando cambierà lo standard di compressione video con il passaggio al formato MPEG-4 AVC e che comporterà numerose grane per chi non ha ancora aggiornato la propria TV con un modello compatibile oppure acquistato un decoder esterno. A tal proposito, ricordiamo che è ancora disponibile il bonus TV da 50 Euro, strumento che potrebbe rivelarsi cruciale per riuscire ad aggiornare la propria piattaforma risparmiando una cifra considerevole, rivolto alle famiglie con ISEE pari o inferiore ai 20.000 Euro.

La definitiva migrazione allo standard T2 con codifica H.265 HEVC avverrà infine dal 21 al 30 giugno 2021.

In particolare, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 toccherà al nord Italia aprire le danze. Le regioni coinvolte in questa finestra saranno Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, Emilia Romagna e Piemonte.

Dal primo dell'anno e fino al 31 marzo sarà il turno di Toscana, Liguria, Lazio, Campania, Sardegna e Umbria. Infine dal 1 aprile e sino al termine ultimo del 30 giugno, la transizione avverrà in Sicili, Puglia, Calabria, Abruzzo, Marche, Basilicata e Molise.