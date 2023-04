Quando è il momento di cambiare iPhone? Lo studio per età

Dopo aver scoperto come potrebbero essere gli iPhone 15, potreste aver deciso di aspettare il mese di settembre prima di cambiare il vostro Melafonino con uno di nuova generazione, oppure potreste aver deciso di usare iPhone 15 come pretesto per "saltare" da Android a Apple. Ma, in media, ogni quanto si cambia un iPhone?

La risposta ce la dà il CIRP, Consumer Intelligence Research Partners LLC, che con la sua ultima ricerca di mercato evidenzia che la frequenza nel cambio di un iPhone varia molto a seconda di un fattore determinante: l'età. I più giovani, tra i 18 e i 24 anni e tra i 25 e i 34 anni, sono infatti tra gli utenti-tipo che tendono a cambiare iPhone ogni anno, o persino a meno di dodici mesi di distanza dall'acquisto dell'ultimo modello.

Pochissimi, invece, tengono lo stesso smartphone per tre anni o più: solo il 26% gli under-24, il 21% delle persone tra 25 e 34 anni e il 25% delle persone tra 35 e 44 anni. Il dato si alza leggermente con l'arrivo della piena età adulta, poiché il 27% delle persone tra 45 e 54 anni afferma di utilizzare lo stesso device per più di tre anni.

Dai 55 anni in su, le cose cambiano profondamente: il tasso di ricambio degli iPhone rallenta rapidamente, tanto che il 65% degli over-65 afferma di utilizzare lo stesso smartphone da più di tre anni. Di contro, solo l'1% degli over-55 cambia il telefono nel giro di un anno dall'acquisto, mentre tale dato sale al 5% per gli over-65.

Come si spiega questa disparità nei dati? Per il CIRP la risposta è semplice: i giovani sono più interessati alle innovazioni tecnologiche che ogni generazione di iPhone porta con sé, per quanto piccole possano essere. Gli adulti e gli anziani, invece, sarebbero meno disposti a "stare al passo" con queste ultime, spesso ritenute superflue o, almeno, non così importanti da giustificare un cambio di telefono.