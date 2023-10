Quando è meglio cambiare l'iPhone? Ecco quanto spesso lo fanno gli utenti

Della nuova gamma di iPhone 15 abbiamo a lungo parlato su queste pagine, anche nella nostra recensione di iPhone 15 Pro. Tuttavia, in molti si chiedono se sia il caso di cambiare l’iPhone o meno, ma esiste davvero un timing giusto?

In linea generale, anche sulla base delle analisi effettuate puntualmente, si è scoperto che il periodo migliore dell’anno per comprare un nuovo iPhone è giugno-luglio, quando mancano pochi mesi alla presentazione di un nuovo modello e quindi i prezzi inevitabilmente scendono. Se non siete tra coloro che vogliono per forza avere a disposizione le ultime tecnologie di Apple, quindi, il periodo migliore è quello.

In termini più ampi, un’analisi effettuata dal CIRP evidenzia che gli utenti iPhone tengono i loro smartphone più a lungo rispetto alla controparte Android, il che li porta a passare ad un nuovo modello meno frequentemente. Dalla ricerca è emerso che solo il 10% dei possessori di iPhone ha acquistato un nuovo modello a meno di un anno dall’acquisto del precedente, mentre il 23% degli acquirenti Android ha acquistato un nuovo telefono entro 365 giorni. Il 61% degli utenti iOS ha utilizzato il modello precedente rispetto all’ultimo disponibile per più di due anni, mentre solo il 43% degli utenti Android ha mantenuto lo stesso telefono per tale lasso di tempo.