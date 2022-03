Da quando cambierà la condivisione dell'abbonamento di DAZN? Ecco ciò che sappiamo

Mentre secondo le ultime indiscrezioni DAZN starebbe tentando un accordo con Sky per la possibile ritrasmissione delle partite su satellite, i rumor emersi negli ultimi giorni parlano di una DAZN pronta a rivedere le condizioni contrattuali già dalla prossima stagione.

Prima di procedere con la nostra analisi specifichiamo che al momento siamo nel campo delle speculazioni e probabilmente gli annunci ufficiali arriveranno solo a stagione finita. Proprio qualche settimana fa, DAZN ha fatto il punto sulla condivisione della password ed ha spiegato che, come indicato direttamente nelle condizioni contrattuali “è vietato condividere la password con chiunque altro”. Tuttavia, ad oggi non sono state adottate misure che possano bloccare il fenomeno.

Un fenomeno di cui ha discusso anche TIM nella relazione annuale in cui ha specificato che proprio la condivisione password potrebbe essere il motivo per cui gli abbonamenti non hanno spiccato il volo come sperato.

Ad inizio marzo alcuni rumor parlavano di una nuova offerta DAZN dalla prossima stagione, con più livelli di abbonamenti e prezzi più alti per ottenere la doppia utenza. Il nuovo approccio, secondo i rumor, dovrebbe tenere conto di vari aspetti: dispositivi registrati, streaming contemporanei e qualità delle immagini. Le informazioni precise, però, dovrebbero arrivare solo a bocce ferme.