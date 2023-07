Quando camminiamo i microbi sul pavimento vengono pestati?

Avete mai pensato a cosa succede quando camminate? Ogni passo che fate esercita una forza sul terreno, una forza che deriva principalmente dal vostro peso corporeo. Cosa succede quando questa forza incontra i minuscoli abitanti del suolo, i microrganismi? Questa domanda potrebbe sembrare strana, ma è al centro di una ricerca scientifica.

I batteri, ad esempio, possono avere forme diverse, da sfere a bastoncini e spirali. Queste piccole creature sono protette da una parete cellulare che difende il loro interno gelatinoso dall'ambiente esterno (e sono capaci persino di predire il futuro). Ma quanto è resistente questa parete cellulare? Può resistere alla forza del nostro passo?

Per determinare la resistenza delle pareti cellulari dei batteri, molto importante in diversi campi, i ricercatori utilizzano una serie di strumenti per misurare la loro resistenza massima alla trazione, ovvero la massima pressione che un oggetto può sopportare prima di rompersi.

Immaginate un batterio abbastanza grande da poterci stare sopra una persona.

Se avesse la stessa resistenza alla trazione del batterio Salmonella, potrebbe sopportare oltre 350 persone di 50 kg ciascuna che stanno sopra di lui allo stesso tempo. Mentre le alte pressioni possono uccidere i batteri in alcune applicazioni come la lavorazione degli alimenti, una persona che cammina su di loro non avrà lo stesso effetto.

Il batterio medio è solo di 1-5 micron, ovvero milionesimi di metro di dimensione. In confronto, la punta di un comune spillo è di circa 130 micron di diametro. La superficie della nostra pelle ha sottili solchi chiamati sulci cutis che sono, in media, decine di micron di profondità. Anche le suole delle nostre scarpe hanno solchi molto più profondi di quelli della pelle. Di conseguenza, la maggior parte delle cellule scivolerà in uno di questi solchi, sfuggendo alla piena pressione che esercitiamo sul terreno.

In sostanza, quindi, quando camminiamo non pestiamo i batteri perché, semplicemente, passano sotto le spaccature degli oggetti. Alcuni insetti, però, possono. Le ali delle cicale, ad esempio, hanno piccole strutture molecolari che assomigliano ad aghi, mille volte più piccole della maggior parte dei batteri, chiamate nanorods, capaci di uccidere questi microrganismi.

A proposito, ecco quanto sarebbero alti germi e batteri se fossero messi l'uno sopra l'altro.