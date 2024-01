Quando chiudiamo gli occhi, cosa sono quelle linee che vediamo?

Quando chiudiamo gli occhi o ci troviamo in una stanza buia, a volte possiamo notare strani modelli, turbini di colori o persino lampi. Questi fenomeni visivi, noti come "fosfeni", sono in realtà illusioni di luce create dal normale funzionamento dei nostri occhi.

Katrina Schmid, Professoressa Associata presso la School of Optometry and Vision Science della Queensland University of Technology, spiega che i nostri occhi non si "spengono" al buio, ma generano segnali interni deboli che imitano la luce (sapete che al loro interno si verifica un fenomeno quantistico?).

Questi segnali sono costantemente prodotti dalle cellule situate nella parte posteriore degli occhi.

Le forme e i colori che vediamo sono il risultato di variazioni nell'attività di queste cellule. Anche le cellule oculari che rilevano i colori mostrano questa attività, e i segnali vengono trasmessi al cervello, che interpreta questa attività casuale. Il cervello non distingue questi segnali da quelli prodotti dalla luce reale, quindi percepiamo luci e modelli colorati che in realtà non esistono.

È, insomma, una sorta di illusione! Sebbene i fosfeni si verifichino in individui sani, possono anche essere un segno di problemi alla retina, come il distacco della retina, condizioni neurologiche, o semplicemente il risultato dello strofinio dei nostri bulbi. È possibile causare fosfeni applicando leggermente pressione sull'occhio (ma si prega di non farlo intenzionalmente).

