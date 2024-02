Quando cominceranno a chiudersi gli oceani? Molto prima del previsto

Pensando alla Terra, siamo abituati a credere che gli oceani e i continenti siano eterni o che al massimo vadano a subire leggere modifiche, nel corso del tempo, ma per quanto siamo affascinati da questa idea di eternità la realtà è ben diversa.

Gli oceani, rispetto alla storia del pianeta, hanno una vita effimera. Evaporano, si rimpiccioliscono, crescono e diminuiscono di dimensioni come un essere vivente, finché non deperiscono quando entrano nella fase di declino. I continenti non sono da meno e a differenza degli oceani, la cui superficie si nasconde in profondità, essi presentano tutte le cicatrici delle varie collisioni e trasformazioni. Le montagne sono un esempio di questo e ci consentono di capire il comportamento dinamico del pianeta.

Proprio per capire quando gli oceani attualmente presenti sulla Terra cominceranno a subire i primi processi che li porteranno al declino, uno studio portoghese ha cominciato a studiare il movimento delle placche tettoniche con un innovativo modello computazionale. Il risultato è stato abbastanza sorprendente.

Secondo i dati elaborati da questo modello, una zona di subduzione (un'area in cui due placche tettoniche si scontrano) al di sotto dello Stretto di Gibilterra s'inoltrerà in profondità all'interno dell'Atlantico, provocando quello che gli scienziati definiscono come "un anello di fuoco" in mezzo all'oceano.

Questo anello bloccherà quasi definitivamente la crescita dell'Atlantico, portandolo a chiudersi nel giro di qualche decina di milioni di anni. "La comparsa di questa zona di subduzione, che invaderà l'Atlantico, è intrinsecamente un processo che non era analizzabile tramite gli strumenti di modellazione che erano disponibili fino qualche anno fa. Con la nuova tecnologia, invece, ora possiamo simulare la formazione dell'Arco di Gibilterra con grande dettaglio e capire come potrebbe evolversi nel profondo futuro, " spiega João Duarte, primo autore dell'articolo pubblicato su Geology e ricercatore presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Lisbona.

A differenza da quanto previsto finora, questo modello ha indicato che questo processo non avverrà in chissà quale lontano futuro, ma solo tra 20 milioni di anni. Praticamente dopodomani, dal punto di vista geologico.

Per capire come farà questa zona di subduzione a bloccare la crescita dell'Atlantico, immaginate se da Gibilterra si propagasse verso l'oceano un braccio di magma largo chilometri, allo stesso livello della crosta terrestre. Poi immaginate cosa succederebbe se improvvisamente questo braccio risalga verso la superficie, formando una zolla da cui la placca tettonica dell'oceano arretra, limitandone l'estensione. Tutto ciò che c'è di oscuro e di misterioso negli abissi dell'Atlantico rischierebbe di tornare a galla e in effetti questo processo segnerà l’inizio della fine di questo oceano, favorendo il riutilizzo della crosta posta sul lato orientale del suo bacino, che condurrà inevitabilmente alla chiusura dell'Atlantico.

Ovviamente, con queste trasformazioni geologiche, le correnti dell'Atlantico andranno a cambiare rapidamente, ma gli scienziati assicuro che questo processo potrebbe realizzarsi ancora prima rispetto alla comparsa dell'area di subduzione in mezzo all'oceano, a causa del surriscaldamento globale.

"Ci sono altre due zone di subduzione su altre sponde dell'Atlantico: quella delle Piccole Antille, che si trova nei Caraibi, e l'Arco scozzese, che a differenza di quanto si può credere per via del nome si trova vicino all'Antartide. Tuttavia, queste zone di subduzione invasero l'Atlantico diversi milioni di anni fa. Studiare Gibilterra è un'opportunità inestimabile perché permette di osservare il processo nelle sue fasi iniziali, quando sta appena accadendo", conclude il suo commento João Duarte. Tra l'altro, questo modello spiega anche perché l'area di Gibilterra e in particolare il Portogallo sono soggetti a giganteschi terremoti, come quello del 1755, che distrusse Lisbona e mise in ginocchio l'impero portoghese.