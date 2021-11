Quando comincia il Black Friday su Euronics? Date ed offerte

Manca sempre meno al Black Friday 2021, e continua la nostra marcia d'avvicinamento al venerdì nero dello shopping. La catena di distribuzione d'elettronica sul proprio sito web ha già predisposto una pagina ad hoc che contiene alcune informazioni molto interessanti su quello che aspetta gli utenti in vista del 26 Novembre 2021.

Per quanto riguarda le offerte dei prossimi giorni, ecco le categorie dei prodotti che saranno proposti in offerta nei prossimi giorni nell'ambito dell'Everyday Black Friday:

6 Novembre: TV

7 Novembre: Macchina caffè

8 Novembre: tablet

9 Novembre: lavatrice

10 Novembre: rasoio

Le categorie che saranno interessate dall'11 Novembre 2021, invece, saranno annunciate solo successivamente.

Euronics nella pagina del Black Friday ha comunque spiegato che l'Everyday Black Friday continuerà fino al 26 Novembre 2021, il giorno in cui prenderà il via il Black Friday ufficiale.

La catena di distribuzione, come sempre, proporrà in offerta prodotti di vario tipo legati all'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone, tablet, PC, all-in-one ma anche dispositivi legati al mondo del gaming come monitor, console e simili.

Euronics, analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, anche in questo 2021 prenderà parte al Cyber Monday del lunedì successivo, dedicato esclusivamente ai prodotti tech.

Come sempre, su queste pagine segnaleremo le promozioni più interessanti non solo di Euronics ma anche di altri e-commerce.