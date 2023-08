Quando abbiamo cominciato a indossare le scarpe? Forse prima di quanto pensassimo

In Sud Africa, alcuni ricercatori hanno rinvenuto alcune impronte lasciate da uomini preistorici che indossavano delle calzature. Le orme potrebbero rappresentare la testimonianza dell’uso di scarpe più antica della storia.

Gli autori dello studio non hanno ancora datato direttamente le impronte. Tuttavia, sulla base dell'età delle rocce e dei sedimenti vicini, suggeriscono che le tracce potrebbero avere un'età compresa tra 79.000 e 148.000 anni.

Per verificare la loro ipotesi, i ricercatori hanno provato a riprodurre le impronte indossando sandali che assomigliano alle calzature utilizzate storicamente dagli indigeni dell'Africa meridionale. Gli esperimenti hanno rivelato che l'uso di calzature con suola rigida sulla sabbia bagnata lasciava impronte del tutto simili a quelle appena ritrovate.

A differenza delle orme lasciate dai piedi nudi, queste impronte non mostrano le dita dei piedi ma presentano "estremità anteriori arrotondate, margini netti e possibili tracce di punti di attacco per le cinghie. In tutti i casi, le presunte tracce hanno dimensioni ampiamente coerenti con quelle delle tracce di ominini", scrivono gli autori dello studio. Si tratta di una precisazione doverosa, dato che già in passato impronte come queste erano state attribuite a calzature umane, per poi rivelarsi appartenenti a bradipi giganti preistorici.

Per non incappare in errori del genere, gli autori dello studio sono ancora prudenti: "Anche se non consideriamo le prove conclusive, riteniamo che i siti suggeriscano la presenza di ominidi che hanno usato sandali con la suola dura".