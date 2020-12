Quando si è più contagiosi dopo aver contratto la COVID-19?

In un nuovo studio pubblicato su The Lancet Microbe, un team di ricercatori ha cercato di capire quando le persone con la COVID-19 abbiano maggiori probabilità di essere infettive. Una scoperta del genere potrebbe essere molto utile per riuscire a contenere ulteriormente la diffusione del virus e della malattia.

Gli esperti hanno scoperto che la carica virale - ovvero il numero di particelle virali del virus - era più alta, nella gola e nel naso (le due principali vie di trasmissione), dal primo giorno al quinto giorno dei sintomi, anche nelle persone con sintomi lievi. Studi di tracciamento e modellazione dei contatti mostrano anche che la trasmissione è più alta nei primi cinque giorni di comparsa dei sintomi.

Secondo uno studio recente, il periodo di massima contagiosità è di circa cinque giorni dall'inizio dei sintomi. Nel momento in cui la maggior parte delle persone ottiene il risultato del test del tampone, infatti, potrebbe essere già oltre il periodo più contagioso. Ciò significa solo una cosa: per prevenire ancor di più la trasmissione, una persona con COVID-19 deve auto isolarsi non appena avverte i primi sintomi sospetti, senza attendere i risultati del test.

Questo studio, inoltre, analizza anche dei possibili metodi per rendere più spontaneo l'autoisolamento; come la presenza di servizi ad Hoc per le persone che decidono di auto isolarsi, come accade a New York e in alcuni paesi del sud-est asiatico, o la valutazione della possibilità di abbreviare i periodi di isolamento, ovviamente dagli organi competenti, da cinque a sette giorni dopo l'inizio dei sintomi (così come si era già discusso un po' di tempo fa).