Quando conviene aumentare la RAM? I segnali per potenziare il PC

Dopo aver scoperto che tipo di RAM c'è nel PC, torniamo a parlare di hardware per andare a capire quali potrebbero essere dei segnali più o meno inequivocabili della necessità di un aumento del quantitativo di memoria.

In questo approfondimento ci viene incontro Crucial che, sul suo portale ufficiale, spiega esattamente quali scenari potrebbero suggerire questa necessità.

In particolare, il produttore suggerisce di prendere in seria considerazione un sensibile aumento dei tempi di accensione e spegnimento - aggiungiamo, soprattutto dopo un aggiornamento importante con cambio di versione dell'OS.

Se notate un deterioramento generale delle prestazioni in maniera progressiva, anche questo potrebbe essere un segnale piuttosto eloquente di una necessità di questo tipo. Un deficit di memoria potrebbe comportare anche il completo blocco di programmi in esecuzione, divenendo completamente non responsivo. Purtroppo si tratta di segnali molto generici, ma che possono aiutarci a capire quando intervenire.

Ci sono app, in particolare, che tendono ad aumentare esponenzialmente le richieste di memoria e consigliamo di tenere d'occhio su Task Manager la percentuale di utilizzo in più fasi della giornata, proprio per capire se siamo al limite.

Per farlo, durante una sessione in cui avete aperto gli strumenti tipici della vostra giornata, spostate il cursore sul tasto Start ed effettuate un clic con il tasto destro. Scegliete Gestione Attività e poi Processi. Cercate Memoria e scoprirete in uno stato di utilizzo normale a quanto ammonta la memoria in uso e quella disponibile.

Se si tratta di una macchina da gioco e avete già un'idea della libreria di titoli che volete andare a giocare in futuro, potreste molto semplicemente andare a valutare i requisiti medi dei giochi che intendete acquistare e cercare di soddisfarli di concerto con il resto delle specifiche della vostra macchina: per esempio, se avete una scheda video che in media punta al FullHD, guardate il quantitativo di memoria consigliato per quel tipo di scenario e non superiori.