Quando si è diffuso il cellulare in Italia? Le origini di Motorola e Telecom

Oggi avere uno smartphone connesso a Internet anche fuori casa è la normalità, ma non bisogna scordarsi che fino a relativamente pochi anni fa non lo era affatto. Ma quando si è diffuso il cellulare in Italia? Vale la pena approfondire il primo modello giunto sul mercato nostrano.

Ebbene, il primo cellulare a raggiungere l'Italia fu il Motorola DynaTAC 8000X, che arrivò nel 1986 mediante Telecom Italia (qualche anno prima il modello era invece stato lanciato negli Stati Uniti d'America). Va detto tuttavia che la "reale diffusione" del cellulare avvenne in seguito nel nostro Paese, visto che originariamente si trattava di un prodotto che aveva un costo importante.

In ogni caso, sono ormai più di 35 anni che si fa riferimento al cellulare anche in Italia. Nonostante non si tratti di poi così tanti anni fa, va però detto che in un tempo tutto sommato ristretto l'evoluzione del mondo dei dispositivi mobili si è rivelata particolarmente importante, tanto da arrivare agli odierni smartphone pieghevoli.

Tornando invece a fare un salto nel passato, al succitato Motorola DynaTAC 8000X sarebbe poi seguito quello che è invece considerato il primo cellulare di produzione italiana, visto che nel 1990 (chi ha detto Mondiali di calcio?) ci fu il lancio dell'Italtel Rondine. Pensate che quest'ultimo pesava essenzialmente mezzo chilo, dunque si trattava di una soluzione un po' diversa rispetto agli smartphone italiani che sarebbero poi stati lanciati da aziende nostrane (nonostante la produzione nel nostro Paese non sia mai decollata).