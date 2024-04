Quando le dimensioni contano: scoperto un uovo preistorico assurdamente grande

Immaginate di camminare sui gelidi terreni dell'Antartide e imbattervi in un reperto straordinario: un uovo gigante, risalente a ben 66 milioni di anni fa. Questo è successo a gruppo di scienziati che ne ha scoperto uno preistorico dalle dimensioni impressionanti, superato in grandezza solo dall'uovo dell'uccello elefante.

"La Cosa", come è stata soprannominata, non proviene da un uccello, ma da un rettile marino antico, un mosasauro, che vagava negli oceani del Cretaceo. Questo uovo, delle dimensioni di un pallone da calcio, ha infranto l'ipotesi secondo la quale i grandi rettili marini del Cretaceo non deponessero uova, offrendo una nuova prospettiva sulla loro riproduzione.

Lucas Legendre, ricercatore post-dottorato presso la Jackson School of Geosciences dell'Università del Texas, ha commentato che sebbene l'uovo sia comparabile per dimensioni a quello di un dinosauro, la sua struttura è più simile a quella delle uova di lucertole e serpenti, segnando una svolta nella comprensione della biologia dei mosasauri.

La scoperta suggerisce che questi giganti rettili marini adottassero una strategia ovovivipara, in cui l'uovo si sviluppa all'interno della madre e schiude quasi immediatamente dopo la deposizione, uno stile di vita riproduttivo diverso da quello degli uccelli elefante. Questi ultimi, giganti incapaci di volare che un tempo popolavano Madagascar, erano noti per i loro uova enormi con gusci duri talmente grandi da poter nutrire un'intera famiglia umana.

Qualche numero come riferimento: l'uovo dell'uccello elefante può raggiungere i 33 cm di lunghezza e contenere fino a 8.5 litri di liquido. Non è un caso che detiene ancora il titolo di "cellula singola più grande conosciuta sulla Terra".

Di mostri marini i fondali degli oceani e dei mari sono pieni. Ci serve solo del tempo per mapparli e scoprirli

