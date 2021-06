Quando sarà disattivato l'abbonamento a DAZN tramite Sky?

Con il reveal delle offerte DAZN tramite TIMVision, si è ufficialmente aperta la nuova fase della trasmissione della Serie A che partirà tra pochi giorni e riguarderà anche coloro che si erano abbonati a DAZN tramite Sky.

Il 1 Luglio 2021 infatti sarà anche eliminata l'applicazione dai decoder Sky Q, oltre che il canale satellitare DAZN1. Da tale data i voucher Sky che sono stati utilizzati per abbonarsi a DAZN cesseranno di esistere e non saranno più validi: Sky ha infatti evidenziato che "la validità del voucher DAZN offerto da Sky per la fruizione del servizio DAZN, compresa la fruizione del canale DAZN1 e l'app DAZN su Sky Q o altri dispositivi Sky, cesserà con la scadenza dell'ultimo rinnovo mensile utile e comunque non oltre il 30 Giugno 2021".

Tuttavia, gli abbonati tramite voucher Sky potranno comunque pagare 19,99 Euro al mese per 14 mesi, effettuando la sottoscrizione a DAZN dal 1 al 28 Luglio. Il motivo è da ricercare nel fatto che DAZN li considererà "nuovi abbonati" e se si abboneranno durante tale lasso di tempo potranno godere della promozione che permetterà di risparmiare 10 Euro al mese per un anno e due mesi. Discorso diverso invece per i già abbonati DAZN, che riceveranno i mesi di luglio ed agosto a costo zero e da settembre pagheranno 19,99 Euro al mese per un anno.

Ricordiamo che non sarà necessario procedere con alcuna disattivazione manuale del voucher.