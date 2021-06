Quando sarà disponibile DAZN su digitale terrestre? Ecco ciò che sappiamo

È stato praticamente tolto il velo dalle offerte DAZN per il digitale terrestre che, come ampiamente preannunciato, grazie a TIMVision sarà disponibile anche sulla piattaforma televisiva terrestre e non solo in streaming, ma da quando?

Precisiamo che siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma sulla base delle offerte trapelate è chiaro che ormai il lancio sia ormai vicino.

In due bundle (TIMVision + DAZN e TIMVision + Dazn + Disney Plus), l'operatore telefonico garantirà la visione gratuita fino al 31 Agosto 2021, salvo poi passare ad un scontato per i primi dodici mesi. È altamente probabile che l'annuncio ufficiale del via alla commercializzazione avvenga nel corso dei prossimi giorni e che le offerte diventino accessibili il 1 Luglio 2021, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo listino DAZN.

TIM evidentemente, essendo partner tecnologico di DAZN, ha deciso di ripetere in parte la proposta commerciale della piattaforma di Perform, con i relativi due mesi gratuiti. Al momento il dettagli dei requisiti necessari per accedere a tali offerte non sono noti, ma tutto lascia presagire che l'annuncio sia ormai dietro l'angolo.

Nel frattempo, DAZN ha acquisito anche i diritti tv della Serie B per i prossimi tre anni, ed andranno a confluire nell'offerta sportiva della prossima stagione.