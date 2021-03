Quando sarà disponibile iOS 14.5? Ecco le possibili date di lancio

Il rinvio ad Aprile del keynote Apple ha praticamente mandato all'aria tutte le previsioni sulla data di lancio di iOS 14.5, che secondo molti sarebbe stato lanciato proprio al termine dell'evento che, però, andrà in scena ad Aprile. I colleghi di 9to5Mac però hanno pubblicato alcune previsioni.

Partendo dall'unica indicazione diffusa da Apple, ovvero che "iOS 14.5 sarà disponibile ad inizio primavera", e tenendo conto dei protocolli classici del colosso di Cupertino, le possibili date di lancio sono due.

Il primo giorno di primavera è Sabato 20 Marzo, ciò vuol dire che iOS 14.5 potrebbe essere rilasciato al pubblico lunedì 22 marzo prossimo. In nostro soccorso arrivano anche le precedenti pubblicazioni: nel 2020 Apple ha lanciato iOS 13.4 il 24 Marzo a seguito dell'annuncio del Magic Trackpad per iPad. Attualmente Apple ha distribuito quattro versioni beta di iOS 14.5, e tutto lascia presagire che la prossima sarà la Golden Master, ovvero la versione finale che precede il lancio pubblico.

Non è da escludere che il tutto venga rinviato al 29 Marzo, ovvero il lunedì successivo.

In precedenza avevamo ipotizzato il lancio dopo il keynote del 23 Marzo, ma come abbiamo avuto modo di raccontare questo non andrà in scena e probabilmente bisognerà attendere il prossimo mese.

Tra le principali novità introdotte col l'aggiornamento, iOS 14.5 darà la possibilità di sbloccare gli iPhone con la mascherina, con Apple Watch.