Da quando sarà disponibile il nuovo bonus TV da 100 Euro per il DVB-T2?

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'imminente arrivo del bonus TV da 100 Euro, che a differenza di quello da 100 Euro non richiederà alcun ISEE massimo per potervi accedere, ma farà fede solo la rottamazione di un vecchio TV.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, ancora non è arrivato il decreto attuativo della misura, che però secondo quanto riportato dalla stampa generalista, sarebbe già stato preparato dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

IlSole24Ore osserva che attualmente il decreto sarebbe fermo in attesa del riassetto delle frequenze. Alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, però, non dovrebbe mancare molto ed il fatto che nelle scorse ore siano iniziati a circolare vari rumor e tutti i dettagli lascia intendere che ormai ci siamo.

Tuttavia, anche a seguito della Gazzetta Ufficiale, bisognerà attendere 15 giorni per la piena operatività. La scadenza è prevista per il 31 Dicembre 2022, ma qualora il platfond da 250 milioni di Euro messo in campo dall'Esecutivo dovesse terminare prima, la misura non sarà più accessibile salvo un rifinanziamento.

Per ogni nucleo familiare è previsto che si possa godere del bonus una sola volta: la verifica avverrà attraverso il Codice Fiscale direttamente sul portae dell'Agenzia delle Entrate, in maniera analoga a quanto avviene con il bonus tv da 50 Euro.