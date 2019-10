Ecco quando potrebbe essere disponibile il Windows 10 November 2019 Update

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale, Microsoft avrebbe confermato che il November 2019 Update per Windows 10 sarà disponibile dal 12 Novembre. L'indiscrezione proviene da Zac Bowden di Windows Central, uno dei siti legati al mondo Windows più popolari ed affidabili.

Nel lungo tweet, che proponiamo in calce, si legge che il colosso di Redmond avrebbe scelto il 12 Novembre come possibile data di rilascio per l'update che porta il nome in codice 19H2, ma sfortunatamente al suo interno non dovrebbe essere presente il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium, che evidentemente prenderà il posto dell'attuale browser solo con il primo major update per Windows 10 del 2020.

Un'altra informazione interessante è che l'RTM di Windows 10X, che sarà installato sul nuovo Surface Neo a doppio schermo, dovrebbe essere disponibile in concomitanza con Windows 10 20H1, che secondo le indiscrezioni trapelate arriverà nel mese di Aprile 2020.

Ovviamente i piani potrebbero essere soggetti a modifiche dell'ultima ora, ed almeno al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte della società di Redmond.

Il November 2019 Update, come più volte riportato su queste pagine, non porterà alcuna rivoluzione in termini d'interfaccia grafica e funzionalità, ed infatti è stato da molti etichettato come un nuovo Service Pack, per Ten.