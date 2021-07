Fino a quando saranno disponibili le offerte sull'abbonamento DAZN?

Le prossime tre stagioni di Serie A saranno su DAZN, ed in questi giorni sono tanti i nostri connazionali che si stanno adoperando con gli abbonamenti per poter godere delle offerte messe a disposizione.

Tuttavia, per coloro che si chiedono fino a quando saranno disponibili le offerte DAZN, è bene precisare che mancano pochi giorni alla loro scadenza.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine a più riprese, infatti, le promozioni che permettono di risparmiare 10 Euro al mese per 12 o 14 mesi a seconda dei requisiti, scadranno il prossimo 28 Luglio. Ciò vuol dire che se volete godere del taglio di prezzo e pagare 10 Euro in meno su ogni mensilità, avete a disposizione ancora 16 giorni.

Da DAZN, almeno al momento in cui stiamo scrivendo, non sono giunte informazioni sulla possibile proroga dell'offerta e non sappiamo cosa abbia intenzione di fare. Il nostro consiglio, però, è di approfittare di questi ultimi giorni di sconto per poter godere di queste offerte che si traducono in un risparmio annuo di 120 Euro. Ovviamente avrete la facoltà di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento visto che DAZN essendo una piattaforma OTT non include alcun tipo di vincolo per i clienti, e dà anche la facoltà di mettere in pausa l'abbonamento.