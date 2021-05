Quando la 'Donna che piange' di Picasso venne rubata dai terroristi dell'arte

Il 4 agosto del 1986, il gallerista Patrick McCaughey arrivò alla National Gallery of Victoria, uno dei più antichi e prestigiosi musei d'arte di Melbourne, importantissimo in Australia, scoprendo che il suo staff era andato in crisi. Poco dopo il capo della sicurezza, con aria agitata disse: "Penso che Picasso se ne sia andato".

La NGV aveva acquistato la "Donna che piange" di Picasso meno di un anno prima ed era inoltre, con i 4,3 milioni di dollari australiani odierni, il dipinto più costoso che la galleria avesse mai ospitato. L'opera era riconosciuta come uno dei grandi capolavori di Picasso.

La "Donna che piange" che raffigurava in realtà Dora Maar, grande artista e compagna di Picasso, faceva parte di alcune versioni riproposte di una figura molto singolare nella sua stessa opera "Guernica", quella della donna che in preda al dolore morde un fazzoletto.

Al posto del dipinto, il direttore e lo staff trovarono un bigliettino su cui era scritto che il dipinto era stato preso per "The ACT". Per questo ipotizzarono fosse preso da una galleria gemellata nell'ACT, ovvero nell'Australian Capital Territory. Fatte le chiamate necessarie, tuttavia, la galleria ha negato di avere l'opera.

Il gruppo di terroristi mandò successivamente una lettera ad un giornale di Melbourne, firmandosi come "The Australian Cultural Terrorists", quali chiedevano al ministro delle arti Race Mathews di prendere posizione nella questione. Loro volevano: maggiori finanziamenti delle arti, premi per i giovani artisti australiani e altre cose.

Chiaramente, non si trattava di "ladruncoli" come a Pompei, e neanche di una falso rapimento, come nel caso di Klimt, ma di un'azione politica.

Se non avessero accettato le loro condizioni, il Picasso sarebbe stato bruciato. Come avevano lamentato gli stessi terroristi, in effetti, la Galleria non godeva di buona sicurezza e il dipinto non era neppure assicurato. Con la sua distruzione non ci sarebbe stato alcun compenso finanziario.

Dopo alcuni giorni il gruppo terroristico mandò una seconda lettera, dove scrissero: "Se le nostre richieste non vengono soddisfatte, inizierai il lungo processo di portare con te l'odore del cherosene e della testa che brucia" rivolgendosi al ministro.

La terza lettera che inviarono, conteneva un fiammifero bruciato.

D'altra parte, a causa di una segnalazione anonima, riuscirono a risalire ad un giovane artista. Nel suo studio furono ritrovati i tagli di giornale che aveva usato per scrivere le lettere, oltre che il dipinto, perfettamente conservato. Nessun taglio o bruciatura, il ragazzo conosceva ovviamente il modo migliore per tenerlo senza rovinarlo.

Fu restituito in modo anonimo e nessuno conobbe mai l'identità del giovane artista, a parte Patrick McCaughey che andò personalmente sul luogo.