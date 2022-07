Quando dormiamo perdiamo una caratteristica cruciale della coscienza

Durante il sonno nel nostro cervello accadono delle cose incredibili, perfino più assurde di quelle quando siamo svegli. Per questo motivo gli scienziati stanno ancora cercando di distinguere esattamente la differenza tra i due eventi. In un nuovo studio - durato 8 anni - gli addetti ai lavori hanno trovato delle nuove informazioni.

Una caratteristica cruciale della coscienza, ovvero la capacità di essere consapevoli dei suoni o di identificarli, viene disattivata mentre dormiamo. Ciò potrebbe aiutarci a capire come sogna il nostro cervello. "Siamo stati in grado di utilizzare una procedura medica speciale in cui sono stati impiantati elettrodi nel cervello dei pazienti affetti da epilessia, monitorando l'attività in diverse parti del loro cervello ai fini della diagnosi e del trattamento", afferma il neuroscienziato Yuval Nir dell'Università di Tel Aviv in Israele.

I ricercatori hanno riprodotto una varietà di suoni attraverso altoparlanti mentre i volontari stavano dormendo. Le informazione su oltre 700 neuroni (circa 50 per paziente) sono state raccolte nel corso di otto anni. La risposta del cervello è rimasta attiva durante il sonno, ma si è verificato un aumento del livello delle onde alfa-beta, onde associate all'attenzione e all'aspettativa (considerando che esistono almeno 16 sonni differenti tutto si complica). I suoni vengono analizzati dalla nostra materia grigia, ma non passati alla coscienza.

"La forza della risposta cerebrale durante il sonno era simile a quella osservata durante la veglia, in tutte le caratteristiche tranne in una, in cui è stata registrata una differenza drammatica: il livello di attività delle onde alfa-beta", afferma la prima autrice dello studio, la neuroscienziata Hanna Hayat, dell'Università di Tel Aviv.

