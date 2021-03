Ecco fino a quando potrebbe durare l'ossigeno presente sulla Terra

Il nostro pianeta non è fatto per ospitare la vita per sempre e, tra circa un miliardo di anni, l'ossigeno a nostra disposizione sulla Terra potrebbe finire. Questo è quanto si legge secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.

Il motivo è presto detto: man mano che il nostro Sole invecchia aumenta la sua energia. Questa maggiore potenza influenzerà la superficie del pianeta e porterà, tra le tante cose, a una diminuzione della quantità di anidride carbonica nell'atmosfera.

L'anidride carbonica, insieme all'acqua, è uno degli ingredienti chiave di cui le piante hanno bisogno per eseguire la fotosintesi. Con la diminuzione dei livelli di anidride carbonica, quindi, si verificherà meno fotosintesi e i livelli di ossigeno inizieranno a diminuire in modo considerevole. Qualcosa che è già accaduto in passato, esattamente circa 2,4 miliardi di anni fa, nell'evento noto come "Catastrofe dell'ossigeno".

Gli scienziati avevano precedentemente previsto che l'aumento delle radiazioni del Sole avrebbe spazzato via le acque oceaniche dalla faccia del nostro pianeta entro circa 2 miliardi di anni, ma il nuovo modello, basato su una media di poco meno di 400.000 simulazioni, afferma che l'evento annienterà prima di tutto la vita.

I risultati indicano che un'atmosfera ricca di ossigeno può esistere solo per circa il 20-30% del tempo di vita di un pianeta. Un'informazione molto importante perché può darci una mano per la ricerca di vita intelligente oltre la Terra.