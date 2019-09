Ecco quando (e perché) l'astronave indiana Chandrayaan-2 arriverà sulla Luna

Si parla da diverso tempo su queste pagine di Chandrayaan-2, la missione dell'India in rotta verso il polo sud lunare. Non manca molto per l'arrivo, e l'evento verrà sicuramente ricordato per tantissimo tempo.

Il punto di allunaggio si trova in mezzo a un altopiano tra due crateri soprannominati Manzini e Simpelius, esattamente a 70,9 gradi di latitudine sud e 22,7 gradi di longitudine est. La zona, si trova a circa 600 chilometri dal polo sud della Luna.

Il lander di Chandrayaan-2 è programmato per arrivare venerdì 6 settembre tra le 22:00 e le 23:00. Per sicurezza, L'Indian Space Research Organization (ISRO), ha anche selezionato un punto di allunaggio secondario, a 67,7 gradi di latitudine sud e 18,4 gradi di longitudine ovest.

Finora nessuno si è mai spinto così vicino al polo sud della Luna, visto che la zona equatoriale del satellite è più sicura (ed è stata scelta anche dalle missioni Apollo). Scegliere questa zona è importante, non solo per costruire un quadro più completo della geologia del satellite, ma anche perché potrebbe esserci del ghiaccio d'acqua.

Gli strumenti a bordo di Chandrayaan-1, rivelarono la presenza di ghiaccio sepolto nei crateri vicino al polo sud della luna. Chandrayaan-2 è stato costruito proprio per indagare su questo primo segnale.

Sulla Luna arriveranno due veicoli: un lander e un rover. I due esploreranno la zona per ben 14 giorni, prima di spegnersi definitivamente. L'orbiter invece, continuerà per un anno ad osservare il nostro satellite dall'alto, in cerca di nuove scoperte.