Da quando c'è Twitch? Ha più anni di quanto vi aspettate

Ormai da tempo si parla "insistentemente" di Twitch, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon, anche in Italia. Tuttavia, come ben sanno gli utenti più informati, non è sempre stato così. Infatti, il noto portale viola ha più anni di quanto "pronosticato" da molti.

Più precisamente, la piattaforma originariamente ideata da Justin Kan ed Emmett Shear ha festeggiato il decimo anniversario a giugno 2021 mediante l'annuncio di quattro aggiornamenti. Sì, avete capito bene: il lancio originale di Twitch è avvenuto il 6 giugno 2011, quindi non si tratta esattamente di una novità dell'ultimo momento.

In ogni caso, da noi la piattaforma di proprietà di Amazon ha iniziato effettivamente ad accogliere un buon numero di utenti nel 2016. Infatti, quest'ultimo è ritenuto da alcuni l'anno di "inizio" di Twitch Italia, anche se i numeri erano molto diversi rispetto a quelli del 2021. Il canale più visto a maggio 2016 era infatti quello di Sabaku, che vantava però un picco di 2953 spettatori. Un'altra nota figura del mondo del Web che effettuava live già all'epoca è Yotobi, che in quel mese si piazzava al secondo posto con un picco di 2566 spettatori. Insomma, nel 2016 sono state messe le basi per la community di Twitch Italia, che nel 2021 vanta addirittura canali in grado di piazzarsi nella top 50 globale.

Risulta dunque normale il fatto che non siano in pochi coloro che pensano che Twitch sia di recente creazione, in quanto in Italia tutto si è svolto essenzialmente nell'arco degli ultimi 5 anni. In ogni caso, la piattaforma di Amazon ha effettuato un cambiamento non di poco conto in questo lasso di tempo, tanto da aver attirato l'interesse persino delle squadre di calcio italiane.