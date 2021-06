Quando sarà eliminata l'app di DAZN dai decoder Sky Q?

Manca sempre meno all'addio definitivo di DAZN a Sky. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il 1 Luglio 2021 scadrà il contratto in essere tra la piattaforma di Perform e la pay tv.

Tra poco più di 20 giorni, quindi, non solo non sarà più possibile vedere il canale DAZN1, ma nemmeno accedere all'app di DAZN tramite il decoder Sky Q.

Coloro che hanno avuto modo di seguire le vicende levate a DAZN su queste pagine, ricorderanno sicuramente che l'applicazione è entrata a far parte del bouquet Sky Q qualche mese dopo l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio da poco concluso, nel corso del quale il servizio ha trasmesso 3 partite a settimana della Serie A.

Lo stesso non avverrà nei prossimi tre anni, dal momento che DAZN ha rifiutato l'offerta di Sky da 500 milioni di Euro a stagione che prevedeva proprio il mantenimento dell'app in Sky Q e del canale DAZN1.

Insomma, a partire dal 1 Luglio coloro che intendono seguire la programmazione di DAZN su TV dovranno affidarsi o all'applicazione per smart tv o a dongle esterni come Fire TV Stick. Nei prossimi giorni comunque pubblicheremo su queste pagine gli approfondimenti del caso per consentirvi di godere dell'esperienza DAZN.