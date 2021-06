Quando sarà eliminato il canale DAZN1 da Sky? Manca pochissimo

Ancora novità dal fronte DAZN e Sky. Il mese che ci apprestiamo a vivere sarà denso di novità per gli utenti, e rappresenterà a tutti gli effetti un giugno di transizione verso quella che si appresta ad essere una vera e propria rivoluzione per gli appassionati dello sport.

A seguito dell'annuncio dei nuovi abbonamenti DAZN e dell'addio di DAZN da Sky Q, è arrivata un'altra comunicazione ufficiale.

Il 1 Luglio infatti non sarà eliminata solo l'applicazione di DAZN da Sky Q, che gli utenti hanno ampiamente utilizzato negli ultimi 3 anni per seguire la Serie A, ma anche il canale satellitare DAZ1. Ciò vuol dire che tra poco più di 20 giorni non sarà più possibile seguire la programmazione della piattaforma di Perform su satellite.

DAZN, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe valutando la possibilità di affidarsi al digitale terrestre per garantire la visione della Serie A anche nelle aree dove non arriva la connessione a banda ultralarga.

Se volete sapere cosa succede agli abbonati a DAZN tramite Sky dal prossimo primo Luglio, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche giorno fa. Ricordiamo che il nuovo abbonamento di DAZN ha un costo di 29,99 Euro al mese, ma sono disponibili tantissime offerte che permettono di pagare 19,99 Euro al mese per il primo anno.