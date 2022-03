Quando sarà eliminato il Green Pass in Italia? Prime indicazioni dal Governo

Proprio quando Apple ha introdotto nativamente la possibilità di inserire il Green Pass in iPhone con iOS 15.4, ed a pochi giorni dalla scadenza dello stato d’emergenza Covid19 in Italia dopo quasi due anni, arrivano le prime indicazioni dal Governo sulla possibile rimozione del QR Code.

A fornirle ci ha pensato il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista rilasciata a Radio24 questa mattina. Secondo Costa, ci stiamo avviando verso un “momento in cui il Green Pass non sarà più richiesto” per accedere alle varie attività.

Pur riconoscendo che “è uno strumento che rimarrà disponibile qualora ci fosse la necessità”, Costa ha spiegato che è ragionevole pensare che a maggio o a fine maggio il Green Pass non sarà più necessario da nessuna parte. “Questo è l’obiettivo del Governo”, ha specificato senza però scendere nei dettagli.

E’ chiaro che a guidare le decisioni dell’esecutivo di Mario Draghi sarà ancora la curva epidemiologica che negli ultimi giorni ha mostrato qualche segno di crescita. La speranza di tutti, in primis del Governo, è di non essere costretti a ricorrere nuovamente all’utilizzo del Green Pass e di lasciarci alle spalle questo brutto periodo.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green Pass dopo la terza dose, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.