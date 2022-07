Quando sono emerse le prime foreste della Terra? Ti sentirai insignificante

Sulla Terra nulla è nato per caso. Le foreste che possiamo vedere oggi in molti luoghi del nostro pianeta, infatti, hanno anch'esse una data di nascita. Le piante sono arrivate per la prima volta sulla terraferma circa 470 milioni di anni fa, ma gli alberi - e quindi le foreste - sono arrivati "solo" 390 milioni di anni fa.

La foresta più antica del mondo è stata scoperta al Cairo, non in Egitto ma a New York, e ha rivelato che le caratteristiche di alberi e foreste (quindi legno, radici e foglie) sono apparse molto prima del previsto: in particolare nel primo periodo devoniano, ovvero circa 385 milioni anni fa, secondo uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Current Biology.

In questo luogo non c'erano alberi fossilizzati, ma solo le tracce di questi arbusti. "Non vediamo fossili degli alberi, ma una mappa di dove si trovavano esattamente quegli alberi", ha dichiarato Chris Berry, un paleobotanico dell'Università di Cardiff nel Regno Unito. "Quindi quello che impariamo è l'ecologia della foresta."

I primi sistemi di ramificazione si svilupparono poco prima del Devoniano, nel periodo siluriano (all'incirca da 443,8 milioni a 419,2 milioni di anni fa). I tratti degli alberi da allora in poi hanno ricevuto importanti vantaggi, in particolare la capacità di elevarsi al di sopra della concorrenza per assorbire la luce solare.

