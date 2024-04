Quando entrerà in vigore il nuovo digitale terrestre DVB-T2?

Se Aprile 2024 si è aperto con tante novità dal fronte digitale terrestre, è sempre bene fare il punto sullo switch off al digitale terrestre DVB-T2, che è stato oggetto di vari rinvii nel corso degli ultimi anni.

A quanto pare, però, il 2024 sarà l’anno cruciale per l’attivazione e diffusione del nuovo standard.

La prima data da cerchiare sul calendario è quella del 1 Settembre 2024, quando la Rai inizierà a trasmettere le sue reti generaliste (Rai 1, Rai 2 e Rai 3) allo standard DVB-T2. Già questo step dovrebbe rivelarsi cruciale per la diffusione dello standard, e darà un boost importante anche ad altre emittenti, pronte a seguire la falsariga tracciata dalla TV Pubblica di Viale Mazzini.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo spiegato come fare per capire se il vostro televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre: è bene però precisare che la maggior parte dei TV e decoder acquistati negli ultimi anni dispongono al loro interno di un sintonizzatore in grado di agganciare il nuovo segnale del digitale terrestre. Ciò è previsto dalla legge, ma comunque al momento della finalizzazione dell’ordine consigliamo di verificare che sulla confezione sia esplicitamente presente l’indicazione DVB-T2.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

