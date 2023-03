Quando esce Android 15? Ci sono già indicazioni sul nome in codice

Con l’avvicinarsi della primavera, emergono ciclicamente notizie e rumor sulle mosse che hanno in serbo le società tech per i loro sistemi operativi. Quest’oggi il popolare giornalista Mishaal Rahmaan ci fornisce qualche indicazione sul nome che potrebbe avere Android 15.

Come molti sapranno, Android 15 vedrà la luce solo nel 2024, in quanto solo di recente Google ha lanciato la DP1 di Android 14 che dovrebbe giungere sui dispositivi compatibili prossimamente.

Direttamente dal codice sorgente, Rahmaan è venuto a conoscenza che il nome in codice con cui è internamente noto Android 15 V è “Vanilla Ice Cream”. Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che anche in passato Google ci ha abituato a nomi di questo tipo per il suo OS per smartphone e tablet:

Android 1.5: Cupcake

Android 1.6: Donut

Android 2.0: Eclair

Android 2.2: Froyo

Android 2.3: Gingerbread

Android 3.0: Honeycomb

Android 4.0: Ice Cream Sandwich

Android 4.1: Jelly Bean

Android 4.4: KitKat

Android 5.0: Lollipop

Android 6.0: Marshmallow

Android 7.0: Nougat

Android 8.0: Oreo

Android 9: Pie

Android 10: Quince Tart

Android 11: Red Velvet Cake

Android 12: Snow Cone

Android 13: Tiramisu

Allo stato attuale è facile intuire che Android 15 sarà presentato al Google I/O in programma a giugno 2024, salvo stravolgimenti dell’ultima ora. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.