Quando esce Apple Vision Pro 2? Potrebbe volerci ancora un bel po'

Mentre il lancio europeo di Apple Vision Pro si avvicina, negli Stati Uniti si inizia già a parlare di una potenziale seconda generazione dell'headset di Cupertino per la Realtà Mista. Secondo una fonte estremamente affidabile, però, un Apple Vision Pro 2 potrebbe non arrivare tanto presto: l'attesa, infatti, potrebbe essere piuttosto lunga.

Della seconda generazione di Apple Vision Pro si parla ormai da tempo, e in molti la considerano l'edizione della "maturità" dei visori della Mela Morsicata: già sappiamo, per esempio, che alcune feature software e alcune novità hardware originariamente previste per Vision Pro sono slittate ad Apple Vision Pro 2 negli scorsi mesi per via dei ritardi produttivi e altri problemi di sviluppo. Resta però da capire quanto ci vorrà perché il dispositivo arrivi sul mercato.

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, ci vorranno almeno 18 mesi perché il dispositivo faccia il suo debutto internazionale. Nella sua newsletter "Power On", infatti, Gurman ha spiegato che "Apple Vision Pro 2 verrà lanciato al più presto tra un anno e mezzo", facendo riferimento al mese di agosto 2025 come possibile finestra di lancio del visore. Conoscendo i tempi della Mela Morsicata, dunque, è possibile che il prodotto venga annunciato durante il keynote Apple della WWDC 2025 o durante la conferenza di annuncio degli iPhone 17, nel mese di settembre del prossimo anno.

Gurman ha poi spiegato che Apple Vision Pro non riceverà revisioni annuali, come invece avviene per gli iPhone e per gli Apple Watch, ma dovrebbe avere dei cicli di refresh più lunghi, tra l'anno e mezzo e i due anni, esattamente come avviene per i Macbook e per gli iPad. Al momento, comunque, pare che Apple Vision Pro 2 sarà più leggero del predecessore e avrà una scheda tecnica rinnovata, magari con un chip M3 o addirittura M4.

La previsione del giornalista di Bloomberg è comunque decisamente ottimista: altre fonti affidabili sul mondo Apple, come l'analista Ming-Chi Kuo e i ricercatori di Omdia, hanno infatti ipotizzato che un Apple Vision Pro 2 arriverà solo nel 2027, dunque tra tre anni. Il lasso di tempo tra una iterazione del prodotto e l'altra, dunque, dovrebbe essere più che doppio rispetto ai 18 mesi previsti da Gurman, toccando i 36 o addirittura i 54 mesi.