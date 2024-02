Quando esce Apple Vision Pro in Italia? Facciamo il punto sui rumor

Il 2 febbraio, Apple ha lanciato Vision Pro, il suo primo visore per la realtà mista. Una vera e propria rivoluzione, che per ora però è rimasta limitata solo alla sponda occidentale dell'Atlantico: al momento, infatti, Vision Pro è disponibile solo negli Stati Uniti d'America. Ma quando arriverà in Europa il visore della Mela Morsicata?

Al momento - è bene dirlo - una data ufficiale non c'è ancora: Apple, infatti, non ha comunicato nemmeno una finestra per la release globale del suo dispositivo MR, che dovrebbe riguardare sia il mercato europeo che quelli asiatici. Ciononostante, il successo di Apple Vision Pro potrebbe spingere il colosso di Cupertino a portarlo al di fuori dei confini americani prima del previsto.

Nello specifico, già a gennaio era emerso che Apple Vision Pro sarebbe arrivato in Europa nel corso della prima metà del 2024. Apple, infatti, vorrebbe lanciare il visore giusto in tempo per la WWDC 2024, che dovrebbe concentrarsi sulle app per visionOS e sull'IA proprietaria dell'azienda. Con un lancio europeo del visore già alle spalle (o almeno in programma per i mesi immediatamente successivi), il colosso di Cupertino potrebbe portare tanti sviluppatori europei a partecipare al suo evento annuale per gli addetti ai lavori, oltre ad accrescere le dimensioni dell'app store di visionOS.

Tuttavia, non tutti i rumor sono così positivi: al contrario, c'è chi prevede che Apple Vision Pro arriverà nel 2025 in Europa e in Asia. I motivi dietro a questo rumor sono molteplici: da una parte ci sono delle catene produttive non esattamente pronte a raccogliere la domanda globale del visore, di cui il colosso di Cupertino sembra avere uno stock ridotto; dall'altra ci sarebbero i problemi legati alla preparazione degli Apple Store per le vendite su appuntamento di Vision Pro e per le sessioni demo del visore, che potrebbero richiedere qualche mese per essere risolti.