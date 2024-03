Quando esce Apple Vision Pro in Italia? Potrebbe volerci più del previsto

Secondo gli esperti di settore, Apple Vision Pro arriverà in Europa nel corso della primavera: l'obiettivo della Mela Morsicata sarebbe quello di presentare il device sui principali mercati europei entro la WWDC, in modo da spingere gli sviluppatori europei a convertire le proprie app per il visore. Ma quando arriverà Vision Pro in Italia?

Non tanto presto, a quanto pare. Sì, perché le ultime novità in arrivo dal codice sorgente di visionOS (Apple ha lanciato visionOS 1.1 insieme ad iOS 17.4 un paio di settimane fa) non sono delle migliori per gli utenti italiani. Stando a quanto spiega Macrumors, infatti, la Mela Morsicata avrebbe aggiunto il supporto preliminare a 12 altre lingue nel sistema operativo del suo headset, che prefigurerebbe un imminente lancio europeo e internazionale del visore.

Purtroppo, però, tra queste lingue non c'è l'italiano. Al contrario, l'elenco comprende il cantonese, il cinese semplificato, il coreano e il giapponese, ma anche l'inglese di Singapore, confermando un lancio di Apple Vision Pro nella prima metà del 2024 sui principali mercati asiatici. L'elenco delle lingue presenta anche le varianti dell'inglese per l'Australia, il Canada e il Regno Unito, nonché il francese e il tedesco.

Mancano l'italiano, lo spagnolo e le altre lingue europee, il che sembra rivelare che Vision Pro verrà inizialmente lanciato nel Vecchio Continente solo nei tre mercati di Francia, Germania e Gran Bretagna. In Italia e negli altri Paesi, dunque, il prodotto potrebbe arrivare nella seconda metà del 2024 o a inizio 2025. Oppure potrebbe arrivare entro metà 2024 ma con un sistema operativo in inglese, senza traduzione in lingua italiana. Quest'ultima, però, sarebbe una scelta in netto contrasto con quanto fatto finora da Apple.

Anche secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, in effetti, Apple starebbe programmando un rilascio graduale del suo nuovo visore, probabilmente diviso su più scaglioni: l'azienda dovrebbe innanzitutto portare il dispositivo sul mercato canadese e su quello inglese, poi lanciarlo sui principali mercati europei (Francia e Germania) e asiatici (Giappone, Singapore, Corea del Sud e Hong Kong), e solo infine puntare ai mercati "minori" di Europa e Asia, tra i quali figurerebbe anche l'Italia.

