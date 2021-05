Quando esce il Dyson V12? Prezzo, rumor e specifiche dell'aspirapolvere

Nella giornata di ieri abbiamo fatto il punto sul costo dell'ultimo modello di aspirapolvere Dyson, ma la società inglese probabilmente sta già guardando al futuro e non è escluso che nel corso dei prossimi mesi possa lanciare il V12.

Alcune voci di corridoio infatti riferiscono che il Dyson V12 potrebbe vedere la luce già nel corso del 2021, ma chiaramente conferme ufficiali da parte del produttore britannico ancora non ne sono arrivati.

Lo stesso vale per le specifiche tecniche: è altamente probabile che Dyson punti per un motore più potente (si parla di 600W con potenza aspirante di 185 Watt aria e 28.000Pa), che garantirà un processo di aspirazione più potente. La batteria invece dovrebbe essere sempre a 7 celle da 3.600 mAh, che potrebbe garantire un'autonomia simile a quella del V11.

Non è chiaro che tipo di innovazioni introdurrà Dyson a livello di design: è probabile però che gli ingegneri optino per una riduzione del peso per proporre maggiore maneggevolezza durante le operazioni di aspirazione: probabile anche qualche aggiornamento software e l'introduzione di una nuova modalità per adattarsi al meglio a tutte le superfici ed agli scenari.

L'incognita più grande però rappresenta il prezzo: a riguardo non sono emerse informazioni di nessun tipo. -