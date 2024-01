Quando esce in Europa Apple Vision Pro? Prima del previsto, per un analista

Ora che Apple Vision Pro ha una data di lancio negli Stati Uniti (il visore farà il suo debutto negli Apple Store il 2 febbraio), sono in molti a chiedersi quando vedremo Vision Pro in Europa e nel resto del mondo. Oggi, un analista ha svelato che il dispositivo potrebbe essere rilasciato molto presto!

Finora, di un lancio europeo di Apple Vision Pro non si è mai parlato. Non ufficialmente, quantomeno. Negli scorsi mesi, diversi leak avevano parlato di un inizio delle vendite di Apple Vision Pro in Europa nel 2025, a più di un anno dal rilascio del dispositivo sul suolo americano. Un'eternità, insomma: con un lancio così in là nel tempo, molti utenti avrebbero certamente perso interesse nel visore, decidendo magari di aspettare la seconda generazione di Vision Pro, che dovrebbe arrivare anch'essa proprio nel 2025.

Fortunatamente, un post su Medium del noto analista taiwanese Ming-Chi Kuo suggerisce che gli utenti europei dovranno aspettare molto meno del previsto per mettere le mani sul primo visore della Mela Morsicata. Nell'articolo pubblicato da Kuo, infatti, possiamo leggere che Apple starebbe puntando ad un lancio globale di Apple Vision Pro entro la metà del 2024, o quantomeno prima della WWDC 2024. Entro questa data, l'headset dovrebbe arrivare in Europa, Asia e in tutti gli altri mercati globali.

A questo punto, la domanda diventa una sola: quando si terrà la WWDC 2024? Troppo presto per dirlo, anche se lo "storico" di Apple indica che la conferenza per sviluppatori della Mela Morsicata potrebbe tenersi nella prima metà di giugno. Per esempio, la WWDC 2023 si è tenuta tra il 5 e il 9 giugno dello scorso anno, ed è stata la cornice della presentazione di Vision Pro per il grande pubblico.

Resta solo da capire perché la WWDC sia un momento così importante per Apple Vision Pro, al punto da fare da evento-spartiacque per il suo lancio globale. Secondo Kuo, Apple starebbe puntando a creare un "ecosistema globale di sviluppatori" attorno al visore, spingendo questi ultimi a convertire le proprie app per il dispositivo. In passato, in effetti, i commenti degli sviluppatori su Apple Vision Pro si sono divisi piuttosto nettamente: da una parte c'è chi ha amato il visore, dall'altra invece ci sono stati coloro che hanno immediatamente deciso di non sviluppare app esclusive per la MR di Cupertino.

Con un lancio globale prima della WWDC 2024, dunque, Apple potrebbe sperare di convincere più sviluppatori a trasportare app e giochi sul visore, utilizzando una Developers Conference con un numero più elevato di inviti per spingere studi e aziende a "buttarsi" su Vision Pro.