Quando esce iOS 15.4? Apple rilascia la Beta 4: i dettagli per la versione stabile

L'arrivo di iOS 15.4 e del supporto al Face ID con la mascherina senza Apple Watch è chiaramente atteso da un buon numero di persone. Per questo motivo, non sono in pochi a chiedersi quando effettivamente Apple potrebbe rilasciare l'aggiornamento.

Ebbene, secondo quanto riportato da iDownloadBlog, Tim Cook e soci starebbero pensando di rendere disponibile per il download la versione stabile di iOS 15.4 nella prima metà di marzo 2022. In parole povere, dovrebbero mancare solamente poche settimane affinché l'attesa notifica di update arrivi su tutti gli iPhone idonei. Tuttavia, chiaramente per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non possiamo dunque esserne sicuri.

In ogni caso, il rilascio dell'aggiornamento software potrebbe arrivare nei pressi del presunto keynote di Apple dell'8 marzo 2022, che tra l'altro potrebbe vedere parecchi annunci lato hardware, dall'iPhone SE 3 5G fino ai nuovi Mac, passando per un rinnovato iPad Air. Si fa sempre riferimento a voci di corridoio, ma staremo a vedere. Quel che è certo è che a Cupertino bolle qualcosa in pentola, considerando anche il fatto che secondo alcune fonti, tra cui Bloomberg, internamente ad Apple si sarebbe già iniziato a lavorare duramente su iOS 16.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, nella giornata del 22 febbraio 2022 è stata rilasciata per gli sviluppatori la quarta Beta di iOS 15.4. Quest'ultima introduce un sistema pensato per evitare che gli AirTag e altri accessori legati all'app "Dov'è" vengano utilizzati per "spiare" le persone. In parole povere, vengono aggiunti dei messaggi di sicurezza per cercare di evitare problematiche di questo tipo. Per il resto, negli USA, stando a quanto si può apprendere da un altro articolo di 9to5Mac, è arrivata anche una nuova voce per Siri.