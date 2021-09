Quando esce iOS 15 in Italia? Ecco le possibili date di lancio, manca poco

Questa sera alle 19 andrà in scena l'evento Apple autunnale, nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare non solo i nuovi iPhone 13, Apple Watch Series 7 ed AirPods 3, ma anche la data di lancio di iOS ed iPadOS 15.

Al momento non sono emersi indizi di alcun tipo sulla distribuzione dei major update per iPhone ed iPad ma possiamo avanzare qualche ipotesi.

Le date da cerchiare sono due: mercoledì 22 Settembre, e mercoledì 15 Settembre. Ma andiamo a vedere perchè i nostri calcoli ci portano a ciò.

Apple potrebbe decidere di lanciare già nella giornata di domani 15 Settembre iOS 15 (insieme ad iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15) in quanto ha fatto lo stesso lo scorso anno con iOS 14, che fu distribuito 24 ore dopo il keynote "Time Files" in cui mostrò iPhone 12 ed Apple Watch Series 6. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di partecipare al programma di beta pubblico di iOS 15 ed il sistema operativo è praticamente pronto: a differenza di quanto avvenuto in precedenza non sono più presenti bug o problemi di vario tipo e la sensazione è che già stasera Apple possa pubblicare la Golden Master per poi procedere domani col lancio pubblico.

Non è escluso però che Apple adotti un approccio più "conservativo" e decida di prendersi una settimana aggiuntiva per i test e per rifinire il tutto. In tal caso, iOS 15 vedrebbe la luce mercoledì 22 Settembre. La prossima settimana inoltre (probabilmente venerdì 24 Settembre) dovrebbero arrivare nei negozi anche i nuovi iPhone 13 che ovviamente includeranno già iOS 15.

Insomma, la sensazione è che manchi davvero poco al nuovo iOS 15.