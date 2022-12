Quando esce iOS 16.2 ed iPadOS 16.2? Le ultime sulla data di lancio

Sono passati pochi giorni dal lancio della nuova beta di iOS 16.2, che ha introdotto delle modifiche a livello di funzionamento delle notifiche, ed il via alla distribuzione pubblica si avvicina sempre di più.

Come sempre, Apple non ha diffuso alcuna informazione precise sulla data, ma sulla base di quanto fatto negli scorsi anni è possibile ottenere qualche indicazione.

C'è la possibilità che il colosso di Cupertino lanci gli aggiornamenti già prima delle festività natalizie, ma per ottenere l'ufficialità bisognerà capire quando sarà pubblicata la Release Candidate, che solitamente precede di pochi giorni il rilascio pubblico. Secondo Wccftech, è possibile che Apple pubblichi la RC di iOS 16.2 ed iPadOS 16.2 già oggi, martedì 6 Dicembre.

Qualora questo timing dovesse essere confermato, la società di Cupertino potrebbe procedere con la distribuzione su vasta scala del sistema operativo il 12 Dicembre 2022.

Se Apple invece quest'oggi dovesse procedere con il lancio della beta 5 di iOS 16.2 ed iPadOS 16.2, il calendario indicato in precedenza slitterebbe di una settimana.

Lo scorso anno, Apple ha lanciato iOS 15.2 il 13 Dicembre 2021, con la RC rilasciata il 7 Dicembre precedente.

Mark Gurman di Bloomberg, in precedenza aveva puntato proprio a metà dicembre come data in cui potrebbe vedere la luce iOS 16.2.