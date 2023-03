Quando esce iOS 16.4? Rumor e novità del nuovo aggiornamento

Qualche giorno fa Apple ha lanciato la terza beta di iOS 16.4, il nuovo major update per iPhone che porterà con se una serie di novità molto interessanti. Tuttavia, dal momento che è passato un altro lunedì e martedì (i giorni in cui Apple è solita lanciare gli aggiornamenti), nemmeno questa settimana vedrà la luce per tutti.

A questo punto in molti si stanno chiedendo quando sarà disponibile iOS 16.4, visto che lo scorso anno il colosso di Cupertino aveva distribuito iOS 15.4 esattamente a metà marzo.

Partiamo subito col dire che il lancio di Apple Music Classical non sarà in alcun modo collegato ad iOS 16.4: non si tratta di una nuova applicazione di sistema, ma di un’app a se stante che verrà distribuita il 28 Marzo 2023 su App Store.

Qualche mese fa il popolare leaker Mark Gurman di Bloomberg aveva lasciato intendere che macOS 13.3, iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4 e watchOS 9.4 saranno lanciati in primavera, quindi è facile intuire che la distribuzione potrebbe avvenire tra il 20 ed il 21 Marzo 2023.

Per quanto concerne le novità, invece, iOS 16.4 introdurrà 30 nuove emoji, le notifiche push per le web app aggiunte alla Homescreen e diverse modifiche alle applicazioni Apple Music ed Apple Podcast. Per gli utenti americani è prevista anche la nuova feature 5G Standalone.