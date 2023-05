Quando esce iOS 16.5? Apple ha ufficializzato la finestra di rilascio

In seguito alle prime avvisaglie sull'uscita di iOS 16.5, è giunto il momento di tornare in modo importante sulla questione. Infatti, Apple ha di fatto ufficializzato la finestra di uscita dell'update. Spoiler: il rilascio dell'aggiornamento software è essenzialmente imminente.

Infatti, come riportato anche da iDownloadBlog e MacRumors, la società di Cupertino ha reso noto che sia la versione 16.5 di iOS che la versione 9.5 di watchOS verranno rilasciate nel corso della settimana che inizierà il 15 maggio 2023. In parole povere, si tratta della settimana seguente a quella della pubblicazione di questa notizia.

Insomma, i possessori di iPhone e Apple Watch compatibili potrebbero volersi preparare a effettuare un controllo degli aggiornamenti tra non molto. Questo anche considerando che iOS 16.5 introdurrà nuove funzionalità, come la possibilità di avviare e mettere in pausa la registrazione dello schermo tramite Siri.

Non solo: l'update software in arrivo in modo imminente introdurrà anche una scheda "Sport" nell'applicazione legata alle notizie, così come di mezzo ci sarà anche un wallpaper Pride Celebration. Questo è infatti proprio ciò che si legge in un comunicato pubblicato sul portale ufficiale di Apple nella giornata del 9 maggio 2023, in cui viene anche confermata l'esistenza di un nuovo quadrante lato watchOS. "Il nuovo quadrante Pride Celebration e lo sfondo abbinato per iPhone saranno disponibili dalla prossima settimana; richiedono watchOS 9.5 e iOS 16.5", scrive Apple.