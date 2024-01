Quando esce iOS 17.3? L'aggiornamento degli iPhone potrebbe essere imminente

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, iOS 17.3 è ormai imminente in quanto Apple lanciato la release candidate agli iscritti al programma beta. La settimana appena cominciata quindi con ogni probabilità vedrà la pubblicazione dell’aggiornamento.

Secondo i calcoli effettuati sulla base del comportamento Apple per gli altri aggiornamenti, iOS 17.3 dovrebbe vedere la luce o oggi 22 Gennaio o domani 23 Gennaio 2024. Come sempre, consigliamo di controllare l’applicazione “Impostazioni” ed il pannello “Aggiornamenti software” intorno alle 19 di stasera.

Non è da escludere la possibilità che porta alla pubblicazione quest’oggi di una seconda release candidate di iOS 17.3: in tal caso, la versione finale potrebbe essere disponibile solo il 29 Gennaio. Tuttavia, come osservato da molti, la prossima settimana (il 2 Febbraio 2024 per la precisione) Apple darà il via alle vendite di Vision Pro negli Stati Uniti, e per tale ragione è improbabile il lancio di un aggiornamento per iOS a pochi giorni dal rilascio di visionOS. Tutto quindi lascia presagire una pubblicazione di iOS 17.3 tra oggi e domani.

Tra le novità di iOS 17.3 troviamo anche la possibilità di effettuare lo streaming da iPhone alle TV degli hotel, oltre che il nuovo sistema di protezione per i dispositivi.