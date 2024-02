Quando esce iOS 17.4? Apple svela la finestra di lancio: manca poco!

La prima beta pubblica di iOS 17.4 è stata rilasciata da Apple a fine gennaio e ha portato con sé una pletora di novità su tutti gli iPhone compatibili, che ora si aprono al Cloud Gaming e al sideloading delle app. Ma quando arriverà iOS 17.4 per tutti gli utenti in versione stabile? Apple ha svelato la finestra d'uscita ufficiale.

Con una press release, infatti, il colosso di Cupertino ha confermato che iOS 17.4 uscirà a marzo, probabilmente nei primi giorni del mese. Un lancio del nuovo sistema operativo per iPhone all'inizio di marzo 2024 era nell'aria da tempo, sia perché quest'ultimo è perfettamente in linea con lo "storico" dei tempi di rilascio degli aggiornamenti di iOS da parte di Apple, sia perché il Digital Markets Act europeo entrerà in vigore il 4 marzo, imponendo al colosso di Cupertino di adeguarsi per tempo alle richieste di Burxelles.

Nel comunicato stampa leggiamo che "inevitabilmente, le opzioni per gli sviluppatori di app nell'Unione Europea creeranno nuovi rischi per gli utenti Apple e per i loro dispositivi. Apple non può eliminare questi rischi ma, agendo all'interno delle limitazioni del DMA, prenderà degli accorgimenti per ridurli. Queste contromisure saranno poste in essere quando gli utenti potranno scaricare iOS 17.4, all'inizio di marzo 2024". Con queste parole, oltre a confermare l'arrivo di iOS 17.4 all'inizio del prossimo mese, Apple reitera le sue preoccupazioni legate al sideloading delle app per iPhone.

In ogni caso, iOS 17.4 porta con sé tantissime novità, tra cui le trascrizioni automatiche per i podcast, la compatibilità di SharePlay con gli HomePod e una serie nuove emoji. Inoltre, il sistema pone le basi per il lancio della versione next-gen di CarPlay, per la quale però dovremmo aspettare la seconda metà del 2024.

Poi, ovviamente, ci sono tutte le novità legate al Digital Markets Act, che vanno dall'apertura al sideloading delle applicazioni mediante marketplace alternativi all'App Store, alla "liberalizzazione" del chip NFC degli iPhone, che ora potrà essere utilizzato da qualsiasi software per i pagamenti contactless, passando per una nuova politica per la gestione dei pagamenti in-app e, infine, per un nuovo sistema di pagamenti per gli sviluppatori su iOS, che però ha già scatenato le critiche di moltissime compagnie nell'ecosistema di Cupertino.