Quando esce iOS 17.4 su iPhone? Nuovi indizi e possibile finestra di lancio

iOS 17.4 si preannuncia essere un aggiornamento molto importante per l’ecosistema Apple, e porterà con se tantissime novità per gli utenti. Tra tutte, l’atteso sideloading che consentirà di installare applicazioni attraverso Store alternativi, come previsto dal DMA dell’Unione Europea.

I test di iOS 17.4 sono iniziati già da quasi un mese, e tutto lascia presagire che il lancio potrebbe avvenire già nel corso delle prossime settimane. Qualche indizio è arrivato direttamente da Apple nel comunicato stampa in cui ha comunicato le novità in arrivo sull’App Store nell’Unione Europea. Apple spiega che “gli sviluppatori possono scoprire le modifiche nella pagina Supporto per sviluppatori Apple e possono iniziare a testare oggi stesso le nuove funzionalità della versione beta di iOS 17.4. Le nuove funzionalità saranno disponibili per gli utenti nei 27 paesi dell’UE a partire da marzo 2024”.

Il Digital Markets Act entrerà in vigore il 6 Marzo 2024 nell’Unione Europea: Apple ha tempo fino a quella data per potersi conformare alle regole ed incappare in possibili sanzioni. Sulla base di questa indicazione, quindi, è facile intuire che il lancio di iOS 17.4, PadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 e visionOS 1.1 avvenga proprio nella prima settimana di Marzo: le possibili date di lancio potrebbero essere o il 4 o il 5 marzo 2024. Ma qualche indicazione più specifica l’avremo solo quando sarà disponibile la Release Candidate.