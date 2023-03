Quando esce iOS 17? Ecco quanto emerso finora sull'update 2023

Mentre si parla di una possibile nuova colorazione di iPhone 14, che potrebbe arrivare già la prossima settimana, sul web sono emersi anche i primi rumor sul nuovo iOS 17 che però non è dietro l’angolo.

La presentazione ufficiale, come da protocollo e salvo stravolgimenti dell’ultimo momento, dovrebbe avvenire durante la WWDC 2023 che Apple terrà il prossimo mese di giugno e di cui almeno al momento non conosciamo nemmeno le date. Per il lancio invece bisognerà attendere ancora un bel pò: seguendo lo schema classico, iOS 17 dovrebbe essere disponibile in autunno, con la data che sarà annunciata nel classico keynote di reveal dei nuovi iPhone.

Secondo le indiscrezioni trapelate su iOS 17, il nuovo OS non dovrebbe rappresentare una rivoluzione dopo le corpose novità introdotte con iOS 16 che ha rivoluzionato la schermata di sblocco. Apple infatti si starebbe dedicando principalmente all’OS per il visore per la realtà aumentata, ma comunque gli ingegneri avrebbero in programma di rinnovare l’app Musica, l’app Mail e l’app Home.

Per quanto riguarda il supporto di iOS 17, potrebbero essere tagliati fuori dall’aggiornamento iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X, con i modelli successivi che dovrebbero ricevere l’aggiornamento senza troppi problemi. Maggiori informazioni arriveranno però solo successivamente.