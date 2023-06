Quando esce Nothing Phone (2) sul mercato? Forse abbiamo una data

La data della presentazione di Nothing Phone (2) è stata svelata un paio di settimane fa: l'evento di lancio dello smartphone di Carl Pei si terrà l'11 luglio alle 17:00 italiane. Tuttavia, ciò non significa che Nothing Phone (2) sarà immediatamente disponibile per l'acquisto, anzi!

Stando a quanto spiega GSMArena, il famosissimo sito web indiano di ecommerce Flipkart avrebbe svelato (forse per errore) che Nothing Phone (2) uscirà a metà luglio, se non addirittura alla fine del prossimo mese. La notizia arriva da alcuni calcoli effettuati dai redattori di GSMArena sulle date di apertura e chiusura dei preordini del device sul sito web indiano.

In particolare, i preordini di Nothing Phone (2) partiranno l'11 luglio, in parallelo con l'evento di presentazione del device. Gli utenti possono prenotare già da ora lo smartphone, ma il pagamento dell'acconto su di esso verrà effettuato solo dopo l'evento di lancio di quest'ultimo. Dopo l'11 luglio, Flipkart darà ai suoi clienti tempo fino al 20 luglio per decidere se acquistare o meno il device, dopo averne scoperto design e scheda tecnica.

In altre parole, ciò significa che gli ordini di Nothing Phone (2) saranno spediti dal 21 luglio in poi, quando anche Flipkart chiederà a chi ha prenotato il dispositivo di pagare il saldo del suo costo e di scegliere in ultima battuta quale combinazione di memoria e storage acquistare. Sempre il 21 luglio, se non addirittura qualche giorno dopo, Nothing Phone (2) dovrebbe arrivare nei negozi fisici indiani.

Poiché Nothing Phone (2) avrà una release globale in contemporanea tra mercato europeo e asiatico, possiamo ipotizzare che lo smartphone arriverà a fine luglio anche in Italia e nel resto del mondo. Passeranno così almeno un paio di settimane tra la presentazione dello smartphone e la sua effettiva commercializzazione.