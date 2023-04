Quando esce Samsung Galaxy S23 FE? Nuovo leak svela la finestra di lancio

I primi leak su Samsung Galaxy S23 FE parlano di uno smartphone dotato di un chip di scorsa generazione, lo Snapdragon 8 Gen1, anziché lo Snapdragon 8 Gen2 del resto della linea Galaxy S23. Al netto di questo presunto passo indietro nell'hardware, qualcuno potrebbe chiedersi quando uscirà il Galaxy S23 FE. Oggi, un leak risponde all'interrogativo.

Secondo Sammobile, infatti, il Galaxy S23 FE uscirà a fine 2023, ovvero nel quarto trimestre di quest'anno. Ciò significa che il device dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi specializzati tra i mesi di ottobre e di dicembre 2023, tra tre e cinque mesi prima del lancio dei Galaxy S24, previsto indicativamente per febbraio 2024.

Lo scorso anno, il lancio di Samsung Galaxy S21 FE si è tenuto nel mese di gennaio, a ridosso del lancio dei Galaxy S22: tale scelta da parte del colosso coreano, dettata perlopiù dai ritardi connessi alla pandemia da Covid-19, ha portato a scarse vendite per lo smartphone mid-gen, che hanno spinto l'azienda di Suwon a cancellare Samsung Galaxy S22 FE.

Dunque, se davvero quest'anno un Galaxy S23 FE si farà, è probabile che Samsung impari dai suoi precedenti errori, lanciandolo sul mercato intorno a fine ottobre o inizio novembre: in questo modo, lo smartphone risulterebbe sufficientemente distante dai Galaxy S24 e dai Galaxy S23, ma anche dalla serie Galaxy Z, composta da Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, il cui lancio dovrebbe essere previsto per il mese di agosto.

La stessa testata, poi, aggiunge che il Galaxy S23 FE non avrà un SoC Snapdragon 8 Gen1, ma un Exynos 2200 di Samsung, lo stesso chip utilizzato in alcune regioni del pianeta per i "vecchi" Samsung Galaxy S22. Sempre Sammobile, però, conferma che la fotocamera di Samsung Galaxy S23 FE sarà di tutto rispetto, con un sensore principale da 50 MP e altre due fotocamere posteriori non meglio precisate. Completeranno la scheda tecnica una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 W, una RAM da 8 GB e due varianti di storage, da 128 e da 256 GB.