Quando esce Universal Control su Mac e iPad? C'è la prima Beta!

Giornata di grandi novità quella del 27 gennaio 2022 per Apple. Infatti, dopo aver rilasciato in Beta la funzionalità di iOS per usare il Face ID con la mascherina, il colosso di Cupertino ha reso disponibile un'altra feature molto attesa. Sì, si fa riferimento proprio a Universal Control per Mac e iPad.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, insieme alla Beta per gli sviluppatori di iOS 15.4, che introduce la succitata feature legata al Face ID, è arrivato anche il rilascio delle versioni preliminari per i developer di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3. Queste ultime integrano già di base il supporto all'atteso Universal Control, senza nemmeno richiedere all'utente di abilitare la feature (in quanto attiva di default).

Per chi non lo sapesse, è da giugno 2021, ovvero dall'annuncio di macOS Monterey, che gli utenti attendono questa funzionalità. Si tratta in ogni caso di una possibilità pensata per passare velocemente da un dispositivo all'altro. Messa così potrebbe non sembrare chissà quale rivoluzione, ma vi basti sapere che mediante questa feature è possibile controllare Mac e iPad con gli stessi mouse e tastiera, semplicemente spostando il tablet vicino al computer.

Per il resto, ci teniamo a ribadire che per il momento la funzionalità è disponibile solamente in Beta per gli sviluppatori. Tuttavia, quantomeno ora qualcuno può provarla concretamente, in attesa del rilascio della feature per tutti (che dovrebbe avvenire in primavera).