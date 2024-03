Quando esce Windows 12? Ci sarà da aspettare ancora un bel po'

Le ultime scelte di Microsoft riguardo a Windows 12 potrebbero aver stupito la community degli appassionati di PC gaming: possibile che il sistema operativo sia in ritardo e finisca per slittare di un anno? Ecco tutto ciò che sappiamo sull'uscita di Windows 12 in versione stabile.

Inizialmente, secondo alcuni esperti di settore, Microsoft avrebbe dovuto rilasciare Windows 12 a metà 2024: l'arrivo di una "nuova versione di Windows" era stato confermato tra fine 2023 e inizio 2024 dai CEO di Intel e di Qualcomm durante alcune call con gli investitori. Sembra però esserci stato un malinteso: né Pat Gelsinger né Cristiano Amon si riferivano a Windows 12. Al contrario, i due stavano parlando di Windows 11 24H2, ovvero dell'aggiornamento di metà 2024 di Windows 11.

Certo, definire Windows 11 24H2 una "nuova versione di Windows" potrebbe sembrare sbagliato, ma la nuova release di Windows 11 avrà tante frecce al suo arco, a partire dal supporto per il Wi-Fi 7, passando poi per l'upscaler DirectSR di Microsoft e per la nuova app preinstallata "Speak for Me", fino alle nuove funzioni IA per app come Paint, da cui potranno trarre enorme vantaggio i primi laptop in arrivo con una NPU dedicata, che si stanno facendo strada sul mercato proprio in questi mesi.

Poiché Windows 11 24H2 uscirà nella seconda metà del 2024 - esattamente come conferma il nome dell'aggiornamento stesso - è assai improbabile che anche Windows 12 venga rilasciato entro la fine di quest'anno. Con ogni probabilità, dunque, Windows 11 24H2 arriverà tra settembre e ottobre, mentre per mettere le mani su Windows 12 ci sarà da aspettare almeno fino alla seconda metà del 2025.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su